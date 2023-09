CIMITILE. Grandi consensi per il progetto L’estate sta finendo al parco Velotti

Come sempre alla fine di un evento si tirano le somme, si cerca di capire se è andato tutto bene, tutto come si sperava e tutto come era stato richiesto da chi lo aveva commissionato.

Senza ombra di dubbio noi della AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di Brusciano con il Presidente Domenico Toppi grazie alla grande partecipazione dei bambini di Cimitile insieme alle loro famiglie all’evento che si è svolto presso il Parco Velotti in Cimitile dal 28 agosto al 1 settembre “‘L’ estate sta finendo” possiamo dire che abbiamo fatto un gran bel lavoro.

Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile questo evento, l’Amministrazione Comunale di Cimitile, per la fiducia dimostrata nei nostri confronti, le Associazioni locali, in particolar modo il Gruppo Aido Nola-Cimitile presieduto dall’amico Felice Peluso e Terra Mia APS presieduta dal dr Giovanni Petillo, che sono stati presenti con alcuni loro volontari.