CICCIANO. Risultati Eduscopio 2022/23: è il Liceo Statale “E. Medi” la migliore scuola del territorio.

Dal 29 novembre 2022 è online la nuova edizione 2022/23 di Eduscopio.it, che premia il Liceo Statale “E. Medi” e riconosce all’Istituto il titolo di migliore scuola del territorio per tutti i suoi indirizzi, che dall’a.s. 2023/24 diventeranno cinque: Liceo scientifico tradizionale, Liceo scientifico tradizionale con curvatura biomedica, Liceo scientifico indirizzo Scienze applicate, Liceo linguistico e Liceo artistico.

Il Liceo “E. Medi” da oltre 50 anni forma i ragazzi del territorio agro nolano preparandoli ad un percorso universitario che sia il più agile possibile. Ed è proprio questo che Eduscopio rileva: ogni anno il portale, al fine di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media, aggiorna i dati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale di Eduscopio è diventato in questi anni un riferimento serio per le famiglie e per le stesse scuole che vengono messe a confronto e attraverso il confronto si pongono degli obiettivi: il Liceo “E. Medi” negli ultimi anni sta lavorando con impegno per raggiungere obiettivi di livello sempre superiore e a quanto pare il lavoro costante da parte di tutto il team dei docenti, la loro capacità di restare nel continuo cambiamento, senza paure né resistenze, abbracciando le sfide e proiettandosi in una scuola che pensa al futuro dei suoi alunni, aprendosi alle novità, alla conoscenza e alla ricerca di innovazione, sta premiando la scuola che sul territorio dell’agro nolano risulta al primo posto dei Licei scientifici, al primo posto dei Licei linguistici e al primo posto dei Licei artistici. Un en plein che non lascia dubbi sulla qualità delle azioni formative intraprese dalla scuola e dalla sua dirigente prof.ssa Anna Iossa. Ma cerchiamo di comprendere quali sono i dati che Eduscopio prende in considerazione per stilare la sua classifica: viene misurata l’efficacia educativa della scuola guardando agli esiti universitari di chi l’ha frequentata, basando la sua analisi sugli esiti al primo anno di università, questo perché è noto che “all’Università bisogna partire col piede giusto” ed una buona scuola, come quella del Liceo Medi, favorisce innanzitutto un migliore impatto con l’università! Gli esiti universitari vengono confrontati in base alla media dei voti conseguiti e in base alla percentuale dei crediti acquisiti tra quelli previsti al primo anno, sulla base di questi due indicatori viene fornito un Indice FGA, un indicatore sintetico che combina medie e percentuali di crediti acquisiti dando loro lo stesso peso. Dalla lettura di questi importanti dati si possono confrontare le scuole dello stesso tipo e dello stesso territorio. Il Liceo Medi da questo confronto esce vittoriosa per tutti gli indirizzi presi in considerazione: Liceo Scientifico, Linguistico e Artistico. Un successo meritato, che va a dare sostegno, conferma ed ulteriore slancio al lavoro e alla professionalità che quotidianamente viene messa in campo per sostenere e accompagnare gli studenti nel loro delicato processo di crescita.