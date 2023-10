Cicciano (Na): I Vigili Urbani si muovono verso la Sostenibilità con le Nuove Bici a Pedalata Assistita

In un’ottica di sostenibilità ambientale e innovazione, i Vigili Urbani di Cicciano (Na) stanno compiendo passi significativi nel rendere la loro presenza sul territorio più ecologica ed efficiente. In questi giorni, sotto la guida del Comandante Paolino De Sena, hanno introdotto l’uso di due biciclette a pedalata assistita appositamente attrezzate per il servizio di polizia municipale.

Le biciclette, dotate di allestimento polizia municipale, borse laterali e lampeggianti, sono un esempio tangibile dell’impegno della municipalità verso una forma di pattugliamento più sostenibile. Questa iniziativa mira a ottimizzare l’efficienza dei servizi di vigilanza senza trascurare l’importanza della tutela ambientale.

L’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita è destinato a servizi di vigilanza, come il controllo del territorio e le notifiche, lasciando alle autopattuglie il compito di gestire i servizi primari. Questo approccio innovativo riflette una consapevolezza crescente del ruolo delle forze di polizia municipale nella promozione di pratiche sostenibili.

Il Comandante Paolino De Sena ha dichiarato: “Abbiamo deciso di implementare questo cambiamento come parte di una strategia più ampia di modernizzazione e adeguamento alle esigenze attuali. Le biciclette a pedalata assistita ci consentono di coprire il territorio in modo più rapido ed efficiente, riducendo al contempo la nostra impronta ambientale.”

Il vicesindaco e assessore alla Polizia municipale, Antonio Recetano, ha sottolineato l’importanza di questa “svolta green” affermando: “Stiamo cercando di andare nella direzione della salvaguardia dell’ambiente. Questo passo è solo l’inizio di una serie di iniziative che mirano a rendere la nostra comunità più sostenibile e consapevole.”

L’uso di mezzi di trasporto a pedalata assistita non solo contribuirà a ridurre le emissioni inquinanti, ma favorirà anche una maggiore interazione tra i Vigili Urbani e la comunità locale. Le biciclette consentono un approccio più vicino e accessibile, permettendo ai vigili di interagire più direttamente con i cittadini e rispondere in modo rapido ed efficiente alle esigenze della comunità.

Questo progetto pilota rappresenta un importante passo avanti verso una polizia municipale più moderna, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Cicciano si posiziona così all’avanguardia nell’adozione di soluzioni green nell’ambito della sicurezza e della vigilanza urbana.