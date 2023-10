AVELLINO. Cade acido durante lavori di ristrutturazione che investe giovane donna incinta. In codice rosso in ospedale

Tragico incidente questo pomeriggio ad Avellino che ha coinvolto una giovane donna di 22 anni di Atripalda, incinta, mentre si apprestava ad entrare in un supermercato in via Piave. Un imprevisto sventurato ha portato a un contatto con una sostanza acida, causando significative ustioni alla testa, al volto e al torace.

La sostanza acida è caduta accidentalmente da alcuni operai edili che stavano eseguendo lavori di ristrutturazione al palazzo. Un evento inaspettato che ha avuto gravi conseguenze sulla giovane donna che ha scatenato un’onda di preoccupazione e solidarietà nella comunità.

Immediatamente dopo l’incidente, la vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino in codice rosso. La sua condizione critica ha richiesto una stretta osservazione nel reparto di ostetricia e ginecologia, data la sua gravidanza.

Le indagini sono attualmente in corso da parte della Polizia per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. È essenziale comprendere come l’incidente abbia potuto verificarsi e quali misure preventive potrebbero essere adottate per evitare situazioni simili in futuro.