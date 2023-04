Ciak, racconti di legalità e territori: ragazzi protagonisti ad Avella città d’arte

Nell’ambito dell’evento “Ciak, racconti di legalità e territori” il 28aprile 2023 alle ore 09:30 presso il teatro “Domenico Biancardi” di Avella, città d’arte della bassa Irpinia, nota per la presenza di importanti siti storici ed archeologici, si terrà la presentazione deldocufilm “Avella: storia, arte e natura” del regista Francesco Maione, dedicato al compianto Pio Stefanelli e del cortometraggio “Prima o poi accade”, con la regia e la sceneggiatura di Gianluca Bonucci e prodotto dall’associazione culturale “Tamà” di Alessandra Fattoruso. Saranno presenti all’evento il sindaco della cittadina irpina, il dottor Vincenzo Biancardi, il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Mons.P.Guerriero”di Avella, prof. Vincenzo Gagliotta, il professore Domenico Fusco, concittadino Avellano e uno tra gli interpreti del cortometraggio, la protagonista dello stesso, la neo-attrice Ilaria De Prosperis e la produttrice Alessandra Fattoruso. Modererà Michele Amato, responsabile dell’ufficio turistico del comune di Avella. A dare il volto ai personaggi del cortometraggio “Prima o poi accade” sono stati i ragazzi dell’attuale 2 G e 2 E dell’I.C.S. “Corrado Melone”di Ladispoli, il D.S.prof. Riccardo Agresti, il già citato prof. Domenico Fusco, la prof.ssa Stefania Pascucci, la prof.ssaValentina Sforzini, l’imprenditore Giuseppe Patrocchi e il sindaco di Ladispoli, il dott. Alessandro Grando. “Prima o poi accade” affronta il delicato ed attualissimo tema del bullismo tra i banchi di scuola, con lo scopo di prevenirne e contrastarne gli esiti come i disturbi a livello affettivo, di identità, di autostima e di relazione gravi e pervasivi. Atteggiamenti consapevoli risultano infattiessenziali per la protezione delle vittime, da un lato, e per l’educazione alla socialità, dall’altro. Il cortometraggio, attraverso un linguaggio cinematografico semplice, ma coinvolgente e che invita alla riflessione, offre strumenti di immediata applicazioneper affrontare il fenomeno, quali l’autoriflessione e la consapevolezza. In sala saranno presenti gli alunni della scuola secondaria di I grado dell’istituto avellano che saranno chiamati a partecipare ad un dibattito sul tema trattato con i protagonisti del film e tutti gli intervenuti all’evento. Nella realizzazione del cortometraggio la troupe tecnica è stata composta dai ragazzi dell’istituto Cine-TV Roberto Rossellini. Al progetto ha partecipato anche il noto attore cinematografico Andrea De Rosa (Notte prima degli esami 1 e 2) e la ballerina e attrice Daniela Ricci. Agli inizi di Maggio è previsto l’inizio delle riprese del sequel di “Prima o poi accade”, che si intitolerà “Diversamente uguali” sempre per la regia e la sceneggiatura di Gianluca Bonucci e la produzione dell’associazione culturale Tamà di Alessandra Fattoruso, con la new entry del noto attore Vincenzo Della Corte.