Nasce ad Avella l’Associazione di Promozione Sociale I SERIAL GRILLER, un gruppo di ragazzi con la passione per la cucina che attraverso la promozione dei prodotti tipici locali nonché di carni e formaggi di qualità si prefiggono l’obiettivo di animare feste, eventi e manifestazioni a tema culinario e non.

“Siamo anzitutto un gruppo di amici accomunati dall’amore verso la cucina ed il cibo, abbiamo accumulato negli anni una certa esperienza nella preparazione di determinati alimenti ed abbiamo deciso di fondare questa Associazione anzitutto per dare modo a chi come noi ha questa passione di avvicinarsi al mondo del barbecue, che a differenza di quanto possa sembrare è molto complesso ed articolato, ma anche per consentire ad un pubblico sempre più vasto di degustare le nostre prelibatezze. Ovviamente alla base del nostro progetto persiste l’elemento ludico per cui mediante il divertimento nostro e delle persone che vorranno partecipare agli eventi in cui saremo coinvolti aspiriamo a far conoscere e promuovere i prodotti tipici della nostra zona ma anche carni provenienti da tutto il mondo, sapientemente cucinate. Non nascondiamo inoltre l’ambizione di organizzare, in un futuro che speriamo prossimo, corsi di formazione per quanti vorranno imparare tecniche, tempistica di cottura e preparazione in modo da diventare dei veri professionisti del grill”, afferma Pietro D’Anna, neo-presidente di questo innovativo sodalizio eletto all’unanimità dall’Assemblea dei Soci.