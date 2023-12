Chiusura Notturna Stazione di Baiano: Lavori di Pavimentazione sulla A16

Per consentire importanti lavori di pavimentazione, la stazione di Baiano, sita lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, subirà una temporanea chiusura notturna. L’interruzione del servizio sarà attiva dalle 22:00 di martedì 19 dicembre alle 6:00 di mercoledì 20 dicembre.

Durante questo periodo, la stazione di Baiano sarà interdetta sia in entrata verso Napoli che in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto. La chiusura temporanea è necessaria per garantire lo svolgimento sicuro e efficiente dei lavori di pavimentazione, un intervento che mira a migliorare la qualità e la sicurezza della viabilità.

Si consiglia agli automobilisti di pianificare le proprie percorrenze in modo da evitare inconvenienti legati alla chiusura della stazione di Baiano durante le ore notturne. In alternativa, sono disponibili altre stazioni lungo l’autostrada A16 che possono essere utilizzate come vie di transito:

In Entrata verso Napoli: Si consiglia di utilizzare la stazione di Tufino come alternativa.

In Uscita per chi Proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto: Le stazioni di Avellino ovest rappresentano valide alternative per agevolare la circolazione dei veicoli.

L’obiettivo di queste operazioni è garantire la sicurezza stradale e migliorare l’infrastruttura autostradale per ottimizzare la mobilità degli utenti. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle segnalazioni stradali e di aderire a eventuali deviazioni previste per evitare disagi durante il periodo di chiusura.

Una volta completati i lavori, la stazione di Baiano sarà nuovamente accessibile al traffico abituale, fornendo un’esperienza di guida migliore e più sicura per tutti gli utenti dell’autostrada A16.