“Chi trase a Montefusco”, appuntamento domenica 14 luglio per la rievocazione teatrale.

Domenica 14 luglio il carcere di Montefusco (AV) ospiterà la rievocazione teatrale “Chi trase a Montefusco”, grazie all’impegno della compagnia “Il Popolo del Carcere” in collaborazione con Pro Loco e Forum dei Giovani. Storia e Giustizia si intrecceranno nel corso delle due rappresentazioni, programmate, rispettivamente, alle 10 e alle 11:30 (su prenotazione). Accanto alla rappresentazione teatrale, inoltre, sarà possibile visitare i monumenti dell’antico capoluogo del Principato Ultra e degustare specialità locali. La struttura dell’antico penitenziario risale all’epoca normanna, quando, per via dell’imponenza e della posizione strategica, divenne un importante centro amministrativo. Sopravvissuto ai secoli, fu utilizzato a partire dal 1851 come centro di detenzione per i patrioti antiborbonici, guadagnandosi il triste appellativo di “Spielberg d’Irpinia”, viste le dure condizioni alle quali venivano sottoposti i detenuti. Ad oggi, tuttavia, l’eccellente stato di conservazione degli ambienti e la bellezza del borgo circostante rendono il carcere di Montefusco una delle più interessanti strutture architettoniche d’Irpinia. (Andrea Squittieri)