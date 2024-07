“Percorsi nelle Valli del Ben Vivere”: si chiude con gli Zeketam a Manocalzati

Il 13 luglio si recupera l’ultima attività prevista dal progetto dedicato alla scoperta delle valli irpine.

Dopo il rinvio forzato a causa del maltempo, il 13 luglio sarà la volta degli Zeketam, noto gruppo folkloristico irpino, che saranno di scena Manocalzati per la chiusura del progetto “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere”. Il concerto, ad ingresso gratuito, si terrà in Piazza Sullo a partire dalle ore 21.30. A seguire la serata continuerà con il Dj Set a cura di Doctor Uva Dj e Anthony C voice. Si chiude all’insegna del divertimento, dunque, il lungo programma di attività realizzate nell’ambito del progetto “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere”: visite guidate, laboratori di degustazione, convegni e incontri di approfondimento e, per l’appunto, spettacoli teatrali e musicali, che hanno animato, a partire da dicembre 2023, i comuni di Grottaminarda (capofila dell’iniziativa), Casalbore, Gesualdo, Manocalzati San Sossio Baronia, Vallata. Tante e diverse attività, il cui scopo è stato quello di esaltare tradizioni, folklore, cultura, enogastronomia, spiritualità, benessere, natura e paesaggio quali elementi attorno cui l’offerta turistica dei territori coinvolti, eleggendoli a pilastri costitutivi del modello del “Ben Vivere” delle valli irpine. l progetto è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.”