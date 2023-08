Cervinara (AV) – Non si ferma all'”Alt” dei Carabinieri: 40enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato un 40enne della provincia di Caserta per “Resistenza a pubblico ufficiale”.

È accaduto ieri nella Valle Caudina. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato l’“Alt” al SUV condotto dall’uomo che in un primo momento ha rallentato, fingendo di fermarsi, quindi, con manovra fulminea, si è dato a una spericolata fuga, percorrendo a forte velocità le strade del centro abitato, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, i quali, allertati dai lampeggianti e dalla sirena dell’auto militare, sono riusciti in tempo a evitare collisioni.

Poco dopo, i Carabinieri hanno bloccato il veicolo sospetto che è risultato sprovvisto di copertura assicurativa.

Alla luce delle evidenze emerse, il 40enne (già noto alle Forze dell’Ordine) è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e il SUV sottoposto a sequestro.