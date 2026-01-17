Cercola sotto choc: 28enne precipita dal quarto piano, comunità in lutto per una giovane madre

La comunità di Cercola è stata scossa da una tragedia che ha lasciato senza parole l’intero quartiere. Una giovane donna di 28 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal quarto piano dello stabile in cui abitava, nella zona di Caravita. Il drammatico episodio si è consumato nella mattinata, poco dopo le 10, in via Matilde Serao.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato il corpo della donna riverso al suolo, ai piedi del palazzo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i carabinieri della compagnia di Cercola, impegnati a delimitare l’area e ad avviare gli accertamenti di rito.

Le forze dell’ordine hanno effettuato rilievi sia all’esterno che all’interno dell’abitazione della giovane, nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti alla caduta. Al momento, secondo le prime valutazioni investigative, l’ipotesi ritenuta più plausibile resta quella di un gesto volontario, anche se gli accertamenti proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.

La donna, che viveva con i genitori ed era in fase di separazione, lascia due figli in tenera età. Una circostanza che ha reso ancora più doloroso il lutto per familiari, amici e conoscenti, accorsi numerosi sul luogo della tragedia nel corso della giornata. Il silenzio e lo sgomento hanno avvolto l’intero quartiere, dove per ore piccoli gruppi di residenti si sono fermati in raccoglimento.

Un dramma che riaccende l’attenzione su fragilità spesso invisibili e che ha segnato profondamente la città, ora unita nel cordoglio per una giovane vita spezzata troppo presto.