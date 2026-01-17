Incendio in una fabbrica tessile a Mariglianella: nube di fumo nero, scatta l’allerta precauzionale

Un incendio è divampato nelle ultime ore all’interno di una fabbrica tessile nel territorio di Mariglianella, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche dalle aree circostanti. La situazione è in evoluzione e le autorità sono al lavoro per contenere il rogo e monitorarne gli effetti.

A titolo prettamente precauzionale, il sindaco Giacomo Romano ha invitato la cittadinanza ad adottare alcune misure di sicurezza immediate:

chiudere porte, finestre e balconi;

ritirare la biancheria stesa all’esterno;

evitare di restare all’aperto;

prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone fragili.

Sul posto sono presenti i soccorsi e le autorità competenti, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nelle verifiche ambientali necessarie. Non si registrano al momento comunicazioni ufficiali su feriti, ma la raccomandazione resta quella di mantenere la massima prudenza.

L’amministrazione comunale assicura che seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena disponibili e invita la popolazione a diffondere esclusivamente informazioni verificate, evitando allarmismi.

La situazione resta sotto osservazione.