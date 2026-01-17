Avella, domani 18 gennaio torna la Festa del Maio: tradizione e comunità protagoniste

AVELLA – Domani, domenica 18 gennaio, Avella rinnova uno degli appuntamenti più sentiti e identitari del territorio: la Festa del Maio, evento che unisce fede, tradizione popolare e forte senso di comunità.
La giornata si aprirà alle ore 6.00 con il ritrovo presso la Chiesa di Santa Maria Collegiata di San Giovanni, dove sono previste la Santa Messa, la benedizione e la partenza. Un momento solenne che segna l’inizio del rito.
Alle ore 11.00 si terrà il laboratorio “Cartapestando nella tradizione”, aperto a tutti e a ingresso gratuito, dedicato alla riscoperta delle pratiche tradizionali legate al Maio (prenotazione obbligatoria).
Nel pomeriggio, alle ore 14.30, la partenza da Piazza Municipio darà vita al corteo verso la zona Mulinello, accompagnato da musica popolare e animazione, in attesa del grande Maio.
Il momento clou è fissato per le ore 15.00, con la sfilata del Maio tra canti e balli fino a Piazza 1° Maggio, dove avverrà l’issata del Maio. A conclusione della giornata, la Santa Messa presso la Collegiata di San Giovanni.
Domani Avella si stringe attorno alla sua storia, trasformando un rito antico in una festa viva, partecipata e condivisa.