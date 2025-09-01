Castellammare di Stabia, incendio blocca la Statale Sorrentina: chiuso il viadotto San Marco

CASTELLAMMARE DI STABIA — Una colonna di fumo nero ha oscurato il cielo sopra la città ieri pomeriggio, costringendo alla chiusura del viadotto San Marco, tratto cruciale della Statale 145 “Sorrentina”.

Le fiamme sono divampate in un terreno abbandonato in via Cupa San Marco, già sotto sequestro giudiziario, a poche centinaia di metri dallo stadio Menti e al confine con Gragnano. In poco tempo l’incendio ha generato un rogo imponente, sprigionando un odore acre e rendendo l’aria quasi irrespirabile.

Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Municipale e Protezione Civile sono intervenuti in forze per contenere l’emergenza. La decisione di chiudere la Statale in entrambe le direzioni, presa in accordo con l’Anas, ha consentito ai soccorritori di operare senza rischi ma ha paralizzato la viabilità tra Castellammare e la Penisola Sorrentina.

Per chi viaggiava verso Napoli, obbligatoria l’uscita a Gragnano; per chi era diretto in Costiera, deviazione a Castellammare Centro. Intorno alle 18.30 la circolazione si è trasformata in un dedalo di code e rallentamenti.

Il sindaco Luigi Vicinanza ha invitato i residenti delle aree vicine a chiudere le finestre e spegnere i condizionatori per ridurre l’esposizione ai fumi tossici. Intanto restano da chiarire le cause dell’incendio, che si è sviluppato in un’area da tempo segnata da degrado e incuria.

Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, mentre la città, già abituata al peso del traffico, scopre ancora una volta quanto fragile possa essere l’equilibrio delle sue arterie stradali.