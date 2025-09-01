Avellino, all’Ite Amabile si torna in classe l’8 settembre. E quest’anno niente più cellulari

AVELLINO — Gli studenti dell’Istituto tecnico economico “Amabile” torneranno tra i banchi prima del previsto. Le lezioni inizieranno lunedì 8 settembre, una settimana in anticipo rispetto al calendario scolastico regionale, che fissa l’avvio ufficiale al 15. Una scelta organizzativa che dà il via, di fatto, a un anno scolastico più lungo rispetto ad altre scuole della Campania.

Ma la vera novità non riguarda il calendario. Da quest’anno, in tutte le scuole italiane, sarà vietato utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario scolastico. Il provvedimento, voluto dal governo, si applica non solo alle ore di lezione, ma anche ai corridoi e agli spazi comuni.

L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre le distrazioni, favorire la concentrazione e riportare al centro la relazione tra studenti e insegnanti. Un segnale che arriva in un momento in cui il dibattito sull’uso degli smartphone in classe è acceso anche in altri Paesi europei, dalla Francia alla Spagna.

All’Amabile, il ritorno anticipato in aula coincide così con una sperimentazione che toccherà la quotidianità di milioni di studenti italiani: un anno senza cellulari, in cui l’attenzione sarà rivolta più che mai ai libri, ai docenti e al confronto diretto tra compagni.