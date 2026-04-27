Casoria, tentata rapina nel parcheggio del centro commerciale: coppia reagisce, colpo di pistola contro l’auto

CASORIA – Attimi di paura nel parcheggio del centro commerciale “Casoria Park”, dove una coppia è stata vittima di un tentativo di rapina finito con l’esplosione di un colpo di pistola.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, un individuo in sella a uno scooter e armato si sarebbe avvicinato a un’auto con a bordo due giovani, un 22enne e una sua coetanea, fermi nel parcheggio per mangiare un panino.

Il malvivente, con il volto coperto da casco integrale, avrebbe tentato di mettere a segno la rapina, ma il ragazzo avrebbe reagito. A quel punto il rapinatore avrebbe esploso un colpo di pistola che ha colpito il parabrezza dell’auto, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e risalire all’autore del gesto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’auto della coppia è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso.