FM24 Store, la scommessa vinta di Manuela e Felice: a 20 e 19 anni conquistano il Mandamento con il loro negozio

MUGNANO DEL CARDINALE – In un periodo storico in cui si parla spesso di giovani costretti a lasciare il proprio territorio per cercare opportunità altrove, c’è chi ha scelto una strada diversa. C’è chi ha deciso di restare, investire e credere nelle proprie capacità. È la storia di Manuela e Felice, rispettivamente 20 e 19 anni, fondatori di FM24 Store, il negozio di abbigliamento uomo e donna che in pochi mesi è diventato un punto di riferimento per centinaia di giovani del Mandamento Baianese.

Una storia che parla di coraggio, determinazione e sacrificio. Nessun finanziamento, nessun sostegno economico esterno, nessuna scorciatoia. Solo i risparmi accumulati nel tempo e la volontà di trasformare un sogno in una concreta realtà imprenditoriale.

Quando, nel gennaio scorso, hanno alzato per la prima volta la serranda del loro negozio, in pochi avrebbero scommesso su un successo così rapido. Eppure, giorno dopo giorno, FM24 Store è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama commerciale locale, conquistando la fiducia di una clientela sempre più numerosa.

Dietro il successo del negozio non c’è soltanto la qualità dell’offerta commerciale, ma soprattutto il rapporto umano che i due giovani imprenditori hanno saputo costruire con i loro clienti.

«Abbiamo deciso di credere in noi stessi quando molti ci dicevano che sarebbe stato difficile. Non avevamo certezze, ma avevamo tanta voglia di fare e di dimostrare che anche due ragazzi possono costruire qualcosa di importante», raccontano.

Un approccio che ha fatto la differenza. Chi entra da FM24 Store non trova semplicemente un negozio di abbigliamento, ma un ambiente accogliente, familiare e autentico, dove il rapporto con le persone viene prima della vendita.

«I nostri clienti non sono semplici clienti. Con molti di loro si è creato un rapporto di amicizia e fiducia. È questa la soddisfazione più grande che portiamo a casa ogni giorno», spiegano Manuela e Felice.

La crescita dell’attività è stata accompagnata anche da una forte presenza sul territorio. Non a caso FM24 Store ha scelto di sostenere diverse iniziative locali, tra cui il torneo “The Cage” di Sirignano, promosso dal Forum dei Giovani, confermando il proprio legame con il territorio e la volontà di contribuire alla valorizzazione delle realtà giovanili.

La loro esperienza rappresenta oggi un esempio positivo per tanti coetanei. In un contesto in cui spesso prevalgono incertezza e sfiducia, Manuela e Felice hanno dimostrato che con impegno, dedizione e spirito di sacrificio è possibile costruire qualcosa di concreto anche in un piccolo centro.

FM24 Store è diventato così molto più di un’attività commerciale. È il simbolo di una generazione che non si arrende, che sceglie di investire sul proprio futuro e che dimostra come i sogni possano trasformarsi in realtà quando vengono accompagnati da passione e determinazione.

Mentre molte attività abbassano le serrande, quella di FM24 Store continua ad alzarsi ogni mattina con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Un segnale di speranza per il territorio e la testimonianza che il coraggio di credere nei propri sogni può ancora fare la differenza.