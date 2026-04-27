Montevergine, spettacolo all’alba: colori e silenzi sull’Irpinia

Un’alba che racconta tutta la bellezza dell’Irpinia.

Questa mattina, dall’Osservatorio di Montevergine, il sole ha fatto il suo ingresso tra le montagne regalando uno scenario suggestivo, fatto di luce calda, foschia e silenzi profondi.

È l’ultimo lunedì di aprile, e il risveglio del territorio si colora di sfumature che vanno dall’arancio al blu, con la valle ancora avvolta da un velo leggero di nebbia. Un momento che unisce natura e spiritualità, tipico di uno dei luoghi più iconici della provincia.

Montevergine si conferma ancora una volta punto di osservazione privilegiato per chi ama il contatto con il paesaggio e con i ritmi lenti dell’alba, quando tutto sembra fermarsi per qualche istante.

Uno spettacolo semplice, ma capace di lasciare il segno.