Vallo di Lauro in festa: Salvatore Grasso giura da Commissario della Polizia di Stato

ROMA – VALLO DI LAURO. Una giornata storica per il Vallo di Lauro e per l’intera provincia di Avellino. Presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, nella prestigiosa Sala Santa Cecilia, si è svolta la cerimonia conclusiva del 113° bis e del 114° Corso per Commissari della Polizia di Stato, durante la quale Salvatore Grasso ha prestato giuramento entrando ufficialmente nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Nel corso della cerimonia il neo Commissario ha ricevuto la fascia tricolore, simbolo delle funzioni e delle responsabilità che sarà chiamato a svolgere al servizio dello Stato e dei cittadini.

Per il giovane professionista del Vallo di Lauro si tratta del coronamento di un percorso lungo e impegnativo, culminato con il superamento del concorso pubblico per l’assunzione di 196 Commissari della Polizia di Stato, una delle selezioni più prestigiose e complesse dell’amministrazione pubblica italiana.

L’emozione è stata grande sia per il neo funzionario che per i familiari presenti alla cerimonia, orgogliosi di un traguardo raggiunto grazie a sacrificio, dedizione e anni di studio.

Il risultato assume un significato ancora più importante per il territorio lauretano: Salvatore Grasso è infatti indicato come il primo funzionario della Polizia di Stato originario del Vallo di Lauro dopo la riforma introdotta dalla Legge 121 del 1981, che ha ridefinito l’assetto della Pubblica Sicurezza in Italia.

La sua nomina rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità, che vede uno dei propri giovani raggiungere un ruolo di grande prestigio nelle istituzioni dello Stato.

«Finalmente raggiungi il traguardo che inseguivi fin da bambino. Ci sei riuscito con la tua determinazione e con il tuo impegno», è il messaggio di affetto e orgoglio che la famiglia ha voluto dedicargli in un giorno così importante.

Da oggi per Salvatore Grasso inizia una nuova avventura professionale, al servizio della legalità, della sicurezza e dei cittadini, portando con sé i valori e le radici della sua terra.

L’intero Vallo di Lauro si stringe attorno al suo nuovo Commissario, augurandogli una carriera ricca di soddisfazioni e successi.