Casamarciano, Natale con Smart Space. Ecco il cartellone di eventi in scena fino al 6 gennaio

Sarà la “christmas music” ad aprire domani, venerdì 3 dicembre, il cartellone di eventi nel centro commerciale Smart Space di Casamarciano.

L’atteso appuntamento è per le ore 18.00 e farà da cornice ai festeggiamenti organizzati per il primo anno di attività del centro guidato dall’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore.

In scaletta oltre un’ora di spettacolo che ripercorrerà le più belle colonne sonore legate al Natale. Ma non solo. Dalla mattina il piccolo centro commerciale di via Nazionale delle Puglie si animerà con giochi ed intrattenimento per i più piccoli. Gli spettacoli per i bambini saranno il filo conduttore dell’intero programma in scena fino a giovedì 6 gennaio.

Dai trampolieri ai giocolieri, dai giochi di prestigio ai laboratori con la sabbia fino al lancio della Befana: tante le iniziative in calendario.

“È un Natale sicuramente particolare, diverso rispetto allo scorso anno, che segna l’inizio della ripresa – dichiara l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore – abbiamo studiato un cartellone di eventi su misura del centro, pronto ad accogliere le famiglie che, in un clima di festa, potranno rivivere le emozioni di una delle festività più belle ed attese dell’anno. Vi aspettiamo per sorridere insieme anche al nuovo anno anche da HyriaSpace, a Nola, dove non mancheràlo stesso divertimento per tutto dicembre”.

adsense – Responsive – Post Articolo