Casalbore, anziano cade mentre lavora nel terreno: trasportato d’urgenza in eliambulanza

CASALBORE – Un pomeriggio drammatico quello vissuto nel piccolo centro irpino, dove un uomo di 96 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta avvenuta nei pressi della propria abitazione.

L’anziano, identificato con le iniziali U.R., si trovava in un fondo di sua proprietà, nella zona periferica del paese, intento a svolgere alcuni lavori quando, per cause ancora in corso di accertamento, è finito a terra riportando un serio trauma cranico. Non è escluso che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore improvviso.

A fare la scoperta è stata la badante che assiste l’uomo e la moglie, trovandolo privo di sensi e lanciando immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle condizioni, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per un trasferimento urgente.

Il 96enne è stato così trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stato affidato alle cure dei medici. Presenti sul luogo anche i carabinieri della stazione locale, impegnati nei rilievi del caso, e i vigili del fuoco che hanno supportato le operazioni di atterraggio e decollo del mezzo di soccorso.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre la comunità segue con apprensione l’evolversi delle condizioni dell’anziano.