AVELLINO – Nasce “Siamo Avellino”: sabato la presentazione dell’associazione guidata da Laura Nargi

Un nuovo spazio civico pronto ad aprirsi al confronto e alla partecipazione. Sarà presentata ufficialmente sabato 28 febbraio alle ore 11, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico, l’associazione “Siamo Avellino”, promossa dall’ex sindaco del capoluogo irpino Laura Nargi.

L’iniziativa si inserisce nel clima che precede le prossime elezioni amministrative e punta a diventare un punto di riferimento per cittadini, associazioni e realtà del territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di avviare un percorso condiviso, fondato sull’ascolto e sul coinvolgimento attivo della comunità locale.

All’incontro sono invitati comitati, associazioni culturali, sportive e sociali, oltre a rappresentanti del mondo imprenditoriale, con l’intento di costruire un dialogo aperto sulle prospettive future della città. Non un semplice evento di presentazione, ma l’avvio di un laboratorio civico orientato a raccogliere idee e proposte.

Al centro del progetto alcune parole chiave che delineano la visione dell’associazione: ascolto, appartenenza, attrattività, benessere, connessioni, responsabilità, rispetto, centralità e opportunità. Temi che rappresentano le basi per un programma di sviluppo pensato in una prospettiva di lungo periodo.

“Siamo Avellino” si propone infatti come uno spazio stabile di partecipazione, capace di superare le tradizionali dinamiche politiche per mettere al centro esclusivamente gli interessi della città e dei cittadini. L’obiettivo è contribuire, con idee concrete, alla costruzione di un modello amministrativo più vicino ai bisogni reali del territorio.

L’appuntamento di sabato segnerà dunque l’inizio ufficiale di questo percorso, con l’ambizione di coinvolgere attivamente la comunità nella definizione di una strategia condivisa per il rilancio di Avellino.