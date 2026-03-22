Carotenuto, cuore infinito: sotto 0-2, la riprende nel recupero

Grande reazione degli aquilotti: pari nel finale contro il Contrada Forino

Buona prova per l’U.S.G. Carotenuto, formazione di Mugnano del Cardinale, che conquista un pareggio meritato contro il Contrada Forino al termine di una gara intensa e combattuta.

La squadra allenata da mister Accetta, nonostante una formazione rimaneggiata a causa di assenze, squalifiche e infortuni, parte subito con il giusto atteggiamento, mantenendo il controllo del gioco per gran parte del primo tempo. Il pallino del gioco è quasi sempre in mano ai mugnanesi, mentre il Contrada Forino si affida alle ripartenze.

Ed è proprio su una di queste che arriva il vantaggio ospite: conclusione dal limite del numero 8, sulla quale Napolitano si oppone con un buon intervento, ma sulla respinta è il numero 16 Ricciardelli ad arrivare per primo, anticipando i difensori e depositando in rete.

Poco dopo il Contrada Forino raddoppia ancora in contropiede: azione sulla fascia destra, cross al centro e colpo di testa vincente del numero 18 Pannone per lo 0-2.

Il Carotenuto, però, non si disunisce e continua a giocare con determinazione.

Nella ripresa il copione resta lo stesso, ma con i padroni di casa più concreti e incisivi. Dopo una serie di azioni e calci d’angolo, arriva il gol che riapre la partita: Napolitano accorcia le distanze con un preciso tiro dal limite.

Gli aquilotti continuano a spingere a testa bassa e sfiorano il pari in più occasioni: clamoroso il palo colpito da De Simone a tu per tu con il portiere ospite battuto. Poco dopo, altra grande opportunità in contropiede con De Simone e Rozza, ma l’azione non viene sfruttata al meglio.

Il Contrada si rende pericoloso solo sporadicamente, senza creare veri pericoli.

Nel finale arriva il meritato pareggio: nei minuti di recupero, su cross in area, spizzata di Calabrese e conclusione al volo di Romano che firma il 2-2 con un gran gol. Dopo pochi istanti, l’arbitro decreta la fine della gara.

Al termine della partita, soddisfazione nelle parole del presidente Pietro Paolo Rozza, che ha commentato così la prestazione della squadra:

«È stata una grande prova di carattere. Nonostante le assenze, i ragazzi non hanno mai mollato e hanno dimostrato attaccamento alla maglia. Questo è lo spirito giusto per chiudere al meglio il campionato».

Una delle migliori prestazioni stagionali per il Carotenuto, che, pur con tante assenze, dimostra carattere e qualità. Un punto importante che avvicina sensibilmente la salvezza.

IL TABELLINO

G. CAROTENUTO – CONTRADA FORINO 2-2

G. CAROTENUTO:

Napolitano, Guerriero, D’avanzo Salvatore, Calabrese, Serra, Napolitano, Bocchino, Romano, Ungaro, Rozza,De Simone.

A disp.: Masucci, Ciriaco, Miro, Sperandeo, Picaro, Balzamo, Vacca.

All.: Accetta.

CONTRADA FORINO:

Alato Francesco, Giannattasio Raffaele, Romaniello Massimo, Abate Gianmarco, Califano Fulvio, Imbimbo Giuseppe, Saidy Lamin, Barisano Gianmarco, Ricciardelli Niccolò, Pannone Leonardo, Sissou Amadoo.

A disp.: Scala Maurizio, Guarino Mario, Armieri Gabriele, Del Gaizo Luigi, Ricciardelli Giuseppe.

All..: Pellino Fulvio.

Marcatori: Ricciardelli, Pannone (Contrada Forino); Napolitano, Romano (Carotenuto).

Campo: Comunale “Sant’Andrea”, Sirignano

Data: 21 marzo 2026