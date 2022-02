Carnevale, tutti in maschera a Nola e a Casamarciano con il gran galà dei costumi

Una tre giorni di divertimento all’insegna del travestimento a misura di bambino per festeggiare una delle ricorrenze più goliardiche della nostra tradizione: il carnevale.

Il doppio appuntamento si terrà nelle due gallerie commerciali di Nola e Casamarciano, rispettivamente “Hyria Space” di via Variante 7/bis e “Smart Space” di via Nazionale delle Puglie di cui è titolare l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore.

In scena per tutta la giornata di sabato 26, per la mattina di domenica 27 febbraio e martedì primo marzo il gran galà delle maschere con giochi ed animazione per i bambini.

Ad accogliere i piccoli ospiti vestiti a festa, i personaggi di Topolino, Minnie, Paperino, Arlecchino, Pulcinella e Pierrottina con le mascotte di Bing, Lol e Peppa Pig. E poi ancora palloncini e zucchero filato gratis per tutti i bambini.

“Una festa che, nel rispetto dei protocolli, è rivolta principalmente ai bambini – spiega Maria Grazia Galeotafiore – d’altronde si sa, il carnevale da sempre è la ricorrenza per eccellenza riservata al mondo dei piccoli, alle maschere e al divertimento. Vogliamo regalare qualche ora di intrattenimento sano in compagnia dei personaggi storici come Arlecchino e Pulcinella accompagnati da qualche new entry di moda tra i bambini. Un vero e proprio party che, ci auguriamo, possa ricreare la giusta atmosfera carnevalesca persa negli ultimi anni a causa della pandemia”.

