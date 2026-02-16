Non è più. Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Antonio Gerolino

La comunità di Mugnano del Cardinale piange la scomparsa di Antonio Gerolino, venuto a mancare all’età di 83 anni, lasciando nel dolore la moglie Gelsomina Napolitano, i figli Maria, Domenico e Antonio, i familiari e tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Figura conosciuta e benvoluta in paese, Gerolino è ricordato da amici e parenti come una persona legata ai valori della famiglia e della comunità, sempre presente nella vita sociale del territorio.

I funerali saranno celebrati martedì 17 febbraio alle ore 16.00, con partenza dalla casa dell’estinto in via S. Ten. D’Andrea 14, per la Parrocchia dell’Ascensione di Mugnano del Cardinale, dove si terrà il rito funebre. Al termine della cerimonia religiosa, la famiglia saluterà i presenti in chiesa.

Alla famiglia Gerolino giungono in queste ore numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza da parte dell’intera comunità.