Il mini tour teatrale campano dal titolo “Pe’ sempe” di Gabriele Esposito fa tappa a Nocera Inferiore (Sa)

Il cantautore partenopeo, reduce dal tutto esaurito al Teatro Sannazaro di Napoli, torna dal vivo con un concerto intimo e narrativo. Appuntamento venerdì 13 dicembre 2025 al Teatro Sala Roma di Nocera Inferiore (SA). Inizio concerto ore 21, biglietti: poltrona euro 21, poltrona Vip euro 26.

Prosegue con un’imperdibile tappa dedicata alla provincia di Salerno il mini tour teatrale campano “Pe’ Sempe” di Gabriele Esposito. Dopo il clamoroso sold out registrato a Napoli, il giovane cantautore accoglie le richieste del pubblico e torna sul palco per un concerto esclusivo, costruito come un racconto in musica tra emozioni sussurrate e ricordi personali.

Lo spettacolo, che unisce la forza della musica dal vivo alla suggestione del teatro, vedrà Esposito affiancato da attori e ballerine (Biagio Manna, Angela Palumbo, Ida d’Alise, Maddalena Tambaro, Giovanni Anastasio), e supportato dalla band composta da Daniele de Iulio alla Batteria; Aldo Capasso al Basso; Ciro Cino alla Tastiera e Andrea Libero Cito al Violino.

In questa serata speciale, l’artista ripercorrerà i successi che hanno segnato la sua discografia, creando un ponte emotivo diretto con il pubblico. Non mancheranno, inoltre, delle anticipazioni sui nuovi progetti: Gabriele Esposito regalerà ai presenti un assaggio dei brani inediti in uscita, tra cui il nuovo singolo “Chella llà”, che anticipa l’EP previsto per il 2026 sotto l’egida di Asino Dischi. Guarda il videoclip

“Portare ‘Pe’ Sempe’ in teatro dopo l’incredibile accoglienza di Napoli è un’emozione unica – RACCONTA ESPOSITO. Questo tour nasce dal desiderio di condividere con il pubblico, in una dimensione più intima e raccolta, il cuore e il sentimento da cui nasce ogni mia canzone. La tappa di Nocera Inferiore è un appuntamento speciale, pensato per i fan di Salerno e provincia che hanno sempre dimostrato un affetto enorme. Sarà un viaggio attraverso ciò che non finisce mai: l’amore nelle sue sfumature, la musica come linguaggio universale e i legami che resistono, anche quando tutto intorno a noi cambia.”

NOTE BIOGRAFICHE

Considerato una delle voci più promettenti e rappresentative della nuova scena musicale napoletana e italiana, Gabriele Esposito ha saputo conquistare il pubblico unendo la tradizione della sua città con un sound moderno e internazionale. Molto apprezzato dalla GenZ, il suo sound mescola pop, indie e le sonorità tradizionali napoletane, dando vita al sound “new-politan” che sta emergendo con forza. Dopo l’esperienza a XFactor10 e la pubblicazione di EP di successo, la sua scrittura autentica continua a parlare d’amore, speranza e vita vissuta, conquistando il cuore di milioni di persone.