Carabinieri, il luogotenente Antonio Cremonini va in pensione: il saluto di UNARMA Avellino

AVELLINO – Si chiude un importante capitolo professionale per il Luogotenente C.S. Antonio Cremonini, che in questi giorni ha raggiunto il traguardo della pensione dopo anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri. A rivolgergli un sentito saluto è l’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA, attraverso i suoi rappresentanti nazionali, regionali e provinciali.

In una nota ufficiale, il Segretario Nazionale aggiunto Giuseppe Possidente, il Segretario Regionale Raffaele Esposito e il Segretario Generale Provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore hanno voluto sottolineare le qualità umane e professionali di Cremonini, ricordandone la disponibilità, la dedizione e il forte senso del dovere dimostrati nel corso della carriera.

Parole particolarmente sentite sono arrivate proprio da Massimiliano Lo Priore, che ha evidenziato il legame tra Cremonini e l’associazione sin dalla sua nascita nel 2019. Il luogotenente è stato infatti tra i primi iscritti, contribuendo con suggerimenti e consigli alla crescita della struttura sindacale sul territorio.

“Un punto di riferimento per tutti – si legge nella nota – sempre disponibile, gentile e instancabile lavoratore, capace di distinguersi non solo per le competenze professionali ma anche per le qualità umane”.

UNARMA Avellino ha voluto esprimere gratitudine per il contributo offerto negli anni, definendo Cremonini una figura simbolica per l’associazione e per i colleghi. Il pensionamento rappresenta ora l’inizio di una nuova fase, da dedicare alla famiglia e alla vita privata, dopo una lunga carriera al servizio dello Stato.

Al Luogotenente Antonio Cremonini sono stati rivolti i più sinceri auguri per il futuro, con l’auspicio di poter godere appieno di questo meritato traguardo.