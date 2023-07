CAMPOSANO. Treno fermo alla stazione per avaria, disagi per la tratta Cimitile -Baiano

Ancora disagi per gli utenti che si servono delle linee della Circumvesuviana gestite dall’Ente Autonomo Volturno. Come reso noto dalla stessa società di trasporti, il treno “delle ore 16:08 da Baiano per Napoli è fermo a Camposano per avaria” e per questo motivo “da Cimitile a Baiano e viceversa è stato stipulato un servizio sostitutivo di autobus”.

Solo qualche ora più tardi sono state risolte le problematiche e la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Baiano, è tornata regolare su tutta la tratta.