A16. Autotreno si ribalta sulla rampa di accesso autostradale e il conducente viene estratto dai Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle ore 13’20 di oggi 6 luglio è intervenuta sulla rampa di accesso all’autostrada A16 Napoli – Canosa, proprio dopo il casello di Grottaminarda, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autotreno che trasportava carni, il quale si è ribaltato. L’uomo alla guida rimaneva incastrato nell’abitacolo e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il pesante automezzo è stato messo in sicurezza ed è stato recuperato da una ditta privata.