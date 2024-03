CAMPOSANO. Scontro-incontro tra Barbato e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: “La sfida della sicurezza sul percorso del Giro d’Italia”

Un’accesa discussione è scoppiata tra il Sindaco di Camposano e il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, riguardo alla sicurezza e alla cura della viabilità lungo il percorso del prossimo Giro d’Italia.

La convenzione stipulata tra la Città Metropolitana di Napoli e i Sindaci dei comuni attraversati dalla corsa prevede che la responsabilità della sicurezza e della manutenzione stradale ricada esclusivamente sui bilanci comunali. Questo ha suscitato la forte opposizione del Sindaco di Camposano, che ha dichiarato di non sottoscrivere la convenzione se il suo comune dovesse essere rappresentato nel mondo con strade dissestate.

Il Sindaco Manfredi ha risposto sostenendo che, in caso di problemi lungo il percorso, è possibile deviare l’itinerario del Giro d’Italia. Tuttavia, il Sindaco di Camposano ha ribattuto, suggerendo di escludere completamente il comune dal percorso o di trovare una soluzione insieme.

La mediazione è stata proposta dal Vice Sindaco Metropolitano, ma il Sindaco di Camposano ha espresso la necessità di una parola d’onore da parte di Manfredi riguardo alla compartecipazione finanziaria della Città Metropolitana per garantire il successo del passaggio del Giro d’Italia a Camposano.

Infine, dopo aver ottenuto l’assicurazione da parte di Manfredi, il Sindaco di Camposano ha stretto la mano del Sindaco Metropolitano e ha sottoscritto la convenzione. Con questa decisione, il Sindaco di Camposano promette un’esperienza indimenticabile per gli spettatori del Giro d’Italia, trasformando la sua città in una sorta di “Las Vegas” per l’occasione.

Sarà interessante vedere cosa riserverà il passaggio del Giro d’Italia a Camposano a maggio, promette il Sindaco, suggerendo che sarà un evento da non perdere.