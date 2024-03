Blitz del Nucleo Carabinieri Forestale nel nolano: Sequestri e Denunce per il contrasto agli Illeciti Ambientali

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola hanno condotto un’operazione mirata al contrasto degli illeciti ambientali, su disposizione del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli. Durante i controlli svolti presso un’azienda nel comune di Camposano, è emersa una situazione allarmante.

All’interno dell’azienda è stato scoperto un deposito incontrollato di rifiuti, comprendenti sia sostanze pericolose che non pericolose. Tuttavia, ciò che ha destato maggior preoccupazione è stato il riscontro che l’azienda operava senza le necessarie autorizzazioni. Non solo mancava l’autorizzazione all’emissione in atmosfera, ma l’azienda non era neppure registrata per l’anno 2023 presso la Camera di Commercio.

Di fronte a questa grave violazione delle normative ambientali, l’intera azienda è stata posta sotto sequestro e il legale rappresentante, un 75enne di Camposano, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Un intervento deciso per garantire il rispetto delle leggi a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

In un altro episodio, sempre nell’ambito dei controlli forestali, è stato fermato un autocarro a Casamarciano. Il veicolo trasportava rifiuti senza le necessarie autorizzazioni e senza la documentazione relativa alla provenienza dei materiali. Il conducente, un 57enne di Cardito, è stato denunciato in stato di libertà e sia l’autocarro che i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro penale.

Questi interventi rappresentano un chiaro segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di abuso e degrado ambientale. La tutela dell’ambiente è una priorità assoluta e l’applicazione rigorosa delle leggi è essenziale per preservare il nostro territorio e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.