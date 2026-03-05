Camposano punta sullo sviluppo sostenibile: infrastrutture, fibra e nuovi investimenti al centro delle riunioni in Comune

CAMPOSANO — È stata una giornata intensa di incontri operativi quella di ieri al Comune di Camposano, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Barbato ha riunito istituzioni e operatori del settore per discutere nuove iniziative legate allo sviluppo sostenibile e alla modernizzazione del territorio.

Al centro dei diversi tavoli di confronto sono stati affrontati temi che riguardano investimenti commerciali, infrastrutture digitali e servizi urbani, con l’obiettivo di programmare interventi concreti per il futuro della comunità.

Il primo incontro ha riguardato l’avvio del percorso che dovrebbe portare all’insediamento sul territorio della catena Eurospin Italia, progetto considerato strategico per l’economia locale e per le possibili ricadute occupazionali. Nel confronto con il management dell’azienda, il sindaco Barbato, affiancato dal vicesindaco Petillo, ha lanciato una sfida simbolica: dimostrare che anche la pubblica amministrazione può operare con rapidità ed efficienza, accelerando gli atti necessari per l’avvio dei lavori.

Un secondo tavolo di lavoro è stato dedicato allo sviluppo delle infrastrutture digitali. Con i rappresentanti di FiberCop si è discusso del potenziamento dei sottoservizi per la fibra ottica, considerata un’infrastruttura fondamentale per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini, professionisti e imprese. L’intenzione è quella di estendere la rete garantendo interventi mirati che evitino disagi alla viabilità e lavori invasivi sulle strade.

Nel corso della giornata si è tenuto anche un confronto con Enel Energia per coordinare gli interventi infrastrutturali sul territorio. L’obiettivo condiviso è programmare i cantieri in modo simultaneo, così da ridurre i tempi dei lavori e migliorare, al termine degli interventi, la viabilità cittadina.

Secondo l’impostazione dell’amministrazione comunale, queste iniziative si inseriscono nella strategia delle “quattro S” dello sviluppo locale: scuola, sicurezza, sociale e sviluppo. Un modello che punta a rafforzare il tessuto urbano ed economico di Camposano attraverso azioni coordinate tra istituzioni e operatori.

La giornata di incontri ha rappresentato quindi un passaggio importante per la programmazione amministrativa: l’obiettivo, nelle intenzioni del Comune, è trasformare il confronto istituzionale in progetti concreti, capaci di rendere il territorio più moderno, competitivo e sostenibile.