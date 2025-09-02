Camposano, online le iscrizioni a mensa e trasporto scolastico per l’anno 2025/2026

Il Comune di Camposano ha attivato la piattaforma telematica per le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno 2025/2026.
Gli utenti interessati dovranno compilare l’istanza entro e non oltre il 18 settembre 2025. La procedura è disponibile al seguente link: iscrizioni.camposano.dedalo.top.
Per chi preferisce assistenza diretta, è possibile recarsi presso il Punto Informazioni situato al piano terra della sede comunale.
Tutte le specifiche tecniche e i dettagli operativi della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Camposano.
Con l’introduzione del portale online, l’amministrazione punta a semplificare la gestione delle domande e ad accelerare i tempi di lavorazione, garantendo tracciabilità digitale e accesso rapido ai servizi scolastici.