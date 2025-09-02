Camion in fiamme sulla Pomigliano–Villa Literno: traffico in tilt verso Napoli

Un muro di fuoco nel cuore della statale. Un camion, apparentemente carico di pannelli di legno, ha preso fuoco questo pomeriggio lungo la Pomigliano–Villa Literno, in direzione Napoli, poco prima dell’imbocco autostradale.

Le immagini, rilanciate da un automobilista e diffuse sui social, mostrano il mezzo pesante avvolto dalle fiamme. Una scena che ha immediatamente catturato l’attenzione degli utenti, tra allarme e curiosità.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle autorità, ma diversi automobilisti parlano di rallentamenti e code che si allungano verso il capoluogo.

La statale, snodo cruciale per i collegamenti tra l’hinterland e Napoli, si è trasformata in pochi minuti in un imbuto di traffico. Nel frattempo resta da chiarire l’origine dell’incendio e se vi siano stati feriti.