CAMPOSANO (NA). Questione Scuolabus, la nota del gruppo di Azione

Il servizio Scuolabus, che il Comune di Camposano sta riattivando dopo tre anni e mezzo di stop, e dopo le sollecitazioni quasi giornaliere del gruppo Camposano in Azione, sarà gratuito solo per chi ha un Isee fino a 15.000 euro, mentre tutte le altre famiglie dovranno pagare il 100% della tariffa, in base ad una recente delibera di Giunta.

In realtà, la stessa Giunta Comunale, due anni fa, appena nominata, aveva deliberato e stabilito la gratuità per tutti gli alunni sia del Servizio Mensa scolastica che dello Scuolabus.

“Camposano in Azione invita la Giunta Comunale a confermare quanto deliberato due anni fa – afferma Giuseppe Serse, presidente della Commissione Attività Amministrativa – e nel caso non cifosse la copertura economica, chiede che vengano destinate a questo scopo le indennità degli Amministratori, così come il nostro gruppo ha previsto nel proprio programma politico. Sarebbe un segnale concreto di reale vicinanza alle esigenze della comunità, un modo per alleggerire le famiglie tartassate dai rincari generalizzati, dalle utenze domestiche e dagli aumenti dei prodotti di prima necessità.”