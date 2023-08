Irpinia Terra di Mezzo: Il Festival della Cultura Risorgente

Dal 31 agosto al 6 settembre, l’Irpinia si prepara ad accogliere una delle esperienze culturali più affascinanti dell’anno: Irpinia Terra di Mezzo – Cultura Ri-sorgente. Questo evento, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta un connubio perfetto di arte, musica, cultura e tradizione che si sviluppa in sei comuni irpini. Ideato dalla straordinaria direttrice artistica Fiorenza Calogero, questa settimana sarà l’occasione per immergersi in un vero e proprio villaggio culturale itinerante, un’esperienza che ci porterà attraverso le storie e le memorie di donne provenienti da luoghi come l’Italia, la Tunisia e persino l’Iran.

In questo viaggio immersivo, artiste talentuose, eclettiche e impegnate faranno da guide. Attraverso mostre, concerti e spettacoli, ci condurranno alla scoperta di un’Irpinia ricca di patrimoni immateriali e aperta al mondo. Sarà un’opportunità unica per esplorare le radici culturali della regione e scoprire come si esprimono attraverso l’arte contemporanea.

L’evento sarà ufficialmente presentato il giovedì 24 agosto in una conferenza stampa che si terrà alle ore 17.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino. Durante la conferenza, saranno presenti i sindaci dei comuni coinvolti, tra cui Gerardo Santoli (Santo Stefano del Sole, Comune capofila), Dario Fiore (Cesinali), Nino Musto (Pietradefusi), Ottaviano Vistocco (Santa Lucia di Serino), Luigi Cella (Salza Irpina) e Maria Teresa Fontanella (Sorbo Serpico), insieme a Fiorenza Calogero, l’ideatrice e direttrice artistica del Festival. A seguire, ci sarà una performance musicale intitolata “L’arte musicale” di Luis Di Gennaro e un Salotto Enogastronomico.

Irpinia Terra di Mezzo è un’opportunità imperdibile per immergersi nella ricca cultura dell’Irpinia, esplorare il patrimonio delle sue donne e scoprire come l’arte contemporanea possa dare nuova vita a tradizioni secolari. Questo evento è un chiaro segno del desiderio di promuovere la cultura e la bellezza di questa affascinante regione, aprendola al mondo e offrendo al pubblico una settimana indimenticabile di esperienze culturali e artistiche. Non perdete l’occasione di essere parte di questa straordinaria avventura culturale.