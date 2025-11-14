Mugnano del Cardinale, al via la campagna di lettura dei contatori idrici: l’avviso del Comune ai cittadini

È ufficialmente partita la campagna di lettura dei misuratori idrici promossa da Alto Calore Servizi S.p.A., che interesserà l’intero territorio del Comune di Mugnano del Cardinale. L’iniziativa, comunicata anche alle Prefetture di Avellino e Benevento e all’Ente Idrico Campano, ha l’obiettivo di garantire una rilevazione puntuale dei consumi e migliorare la qualità del servizio offerto.

La società precisa che una lettura accurata dei contatori è fondamentale per:

• certificare i consumi reali dell’acqua utilizzata;

• migliorare efficienza e trasparenza del servizio idrico;

• emettere bollette basate su dati effettivi, evitando stime non attendibili.

Si tratta di un passaggio necessario per assicurare una gestione sostenibile della risorsa idrica e per tutelare utenti e comunità.

Il Comune invita tutti i cittadini a collaborare con il personale incaricato, facilitando – quando occorre – l’accesso ai contatori e fornendo le informazioni utili per la corretta rilevazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare

Tamara Pagnozzi – Alto Calore Servizi S.p.A.

[email protected] – 348 6901779