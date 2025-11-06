Campania verso il voto, Fico in testa nel sondaggio Noto. Cirielli resta in partita

L’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto, realizzato per la trasmissione “Porta a Porta” su Raiuno, offre una prima indicazione sugli orientamenti degli elettori in vista delle elezioni regionali in Campania. Secondo la rilevazione, il candidato sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, sarebbe attualmente in vantaggio.

Il sondaggio attribuisce a Fico il 52% delle preferenze, mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli si collocherebbe al 45%. Una differenza di sette punti percentuali che, pur non definitiva, segnala una tendenza favorevole all’ex presidente della Camera.

Il dato riflette un contesto nel quale l’alleanza tra progressisti e Movimento 5 Stelle si conferma competitiva nella regione, mentre il centrodestra resta comunque in un perimetro di consenso significativo e potenzialmente soggetto a variazioni nelle prossime settimane di campagna elettorale.

Il sondaggio rappresenta una fotografia del momento e, come ricordano gli analisti, l’esito reale dipenderà dalla partecipazione al voto e dall’evoluzione del confronto politico sul territorio. La corsa alla guida della Regione si preannuncia quindi ancora aperta e destinata a rimanere al centro del dibattito pubblico regionale.