Monteforte Irpino, presentazione della lista “Scegliamo Monteforte” e del candidato sindaco Paolo De Falco

Si terrà giovedì 6 novembre, alle 18:30, presso il Bar Rega di Monteforte Irpino, la presentazione ufficiale della lista “Scegliamo Monteforte” e del candidato sindaco Paolo De Falco, in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune irpino.

L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e rappresenterà l’occasione per illustrare programma, obiettivi e linee guida della proposta politica che la lista intende portare avanti. Nel corso dell’evento verranno presentati anche i candidati al consiglio comunale.

Per favorire la partecipazione, è stato attivato un servizio navetta continuo tra il parcheggio del Monte Teodoro e il Bar Rega, operativo per tutta la durata della manifestazione.

Appuntamento

• Giovedì 6 novembre

• Ore 18:30

• Bar Rega – Monteforte Irpino

L’iniziativa rientra nel calendario di incontri pubblici che accompagneranno la campagna elettorale nelle prossime settimane.