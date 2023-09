Campania in ginocchio per il primo nubifragio autunnale.

È in atto sulla Campania una allerta meteo Gialla per temporali emanata venrdi dalla Protezione Civile regionale. L’avviso di criticità resterà in vigore fino alle 9 di oggi 24 settembre.

Le precipitazioni al momento stanno determinando allagamenti e situazioni di criticità in gran parte della Campania. Squadre di volontari, in raccordo con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, sono in azione in tutti i territori interessati. Le situazioni per le quali è stato necessario un supporto delle organizzazioni di volontariato sono varie.

Tra i principali scenari di impatto al suolo associati a questo quadro meteo e al rischio idrogeologico da temporali si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi.

Diversi paesi sono stati colpiti e messi a ginocchio. È stata insomma una “bomba d’acqua”: viene definita così una gran quantità di pioggia caduta in poco tempo, tale da non essere drenata da terreni e sottoservizi e quindi capace di causare forti problemi.

Ma quando succede in un paese come Saviano in provincia di Napoli, interessato dall’attraversamento dei Regi Lagni,in poco tempo la bomba d’acqua trasforma gli stessi in fiumi di rifiuti e di acqua causando ingorghi e pericolo di esondazione. È in questo momento che la mancata manutenzione dell’alveo si fa sentire. Cosa accadrà nella stagione invernale se gli interventi non saranno ordinari? Lo stato di cattiva manutenzione è sotto gli occhi di tutti: cumuli di rifiuti di vario genere, strati di vegetazione e vari ostacoli, mancanza di preventiva attività di polizia idraulica. Eppure la Regione ha l’obbligo di intervenire per mantenere ottimali le condizioni degli alvei. Speriamo nelle coscienze degli addetti ai lavori e di arrivare prima che si configuri un disastro.

Nunziata Napolitano