Camposano, mercoledì 10 settembre stop all’elettricità in diverse vie del centro

CAMPOSANO – Disagi in vista per i cittadini di Camposano: domani, mercoledì 10 settembre 2025, l’energia elettrica verrà interrotta in diverse strade del comune a causa di lavori programmati sugli impianti da parte di e-distribuzione.

Lo stop alla corrente è previsto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e interesserà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. L’interruzione è necessaria per consentire interventi di manutenzione volti a migliorare l’efficienza della rete elettrica.

Le vie coinvolte sono numerose: via Marconi (dal civico 2 al 151, a intervalli), via Provinciale (dal 7 al 166, a tratti), traversa e prolungamenti di via Crocelle, via Provinciale III, via Provinciale IV, via Provinciale V, via Provinciale VI, via Provinciale VII, via Marconi Vico II, oltre a diverse traverse minori.

Durante le operazioni, l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata: per questo motivo l’azienda raccomanda ai cittadini di non utilizzare gli ascensori e di evitare comportamenti imprudenti.

Per ulteriori informazioni sui lavori e sulle interruzioni, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, scaricare l’app dedicata, oppure contattare il numero verde 803 500.

La società, infine, ringrazia la popolazione per la collaborazione e ricorda che l’avviso è stato affisso in data 5 settembre 2025.