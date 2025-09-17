Campania, De Luca attacca la campagna elettorale: “Solo chiacchiere e politica politicante”

NAPOLI — In piena corsa per le regionali in Campania, il presidente Vincenzo De Luca non ha usato mezzi termini per definire il clima politico. “Fino ad ora ho visto soltanto politica politicante e chiacchiere al vento”, ha dichiarato a margine della presentazione dello show-evento “Pino è – Il viaggio del Musicante”, in programma a Napoli.

L’affondo del governatore ha colpito tanto gli avversari quanto il sistema mediatico. “In Italia il sistema informativo è completamente banalizzato. Si parla di tutto tranne che di programmi. Nessuno mette al centro i cittadini. Le candidature vengono decise nei partiti, senza primarie, senza partecipazione”, ha detto De Luca.

Il caso Europa

Uno dei passaggi più duri è stato riservato alla presenza di tre europarlamentari nelle liste regionali. Per De Luca è “un segno di totale disprezzo per l’Europa”. E ha aggiunto: “Con quale faccia parleremo poi di Europa se dopo un anno mandiamo gli eurodeputati a candidarsi nelle regioni?”

L’appello finale

Secondo il governatore, la campagna avrebbe dovuto concentrarsi su “argomenti seri, legati alla vita democratica e ai territori”. In particolare, ha rilanciato la domanda: “Vi candidate per fare che cosa? Quali sono i programmi?”.

Guardando agli ultimi giorni prima del voto, De Luca si augura almeno un cambio di passo: “Spero che si riesca a presentare ai cittadini un quadro di cose concrete. E, per quanto mi riguarda, che almeno non rovinino ciò che è già in corso”.

Il messaggio è chiaro: il presidente uscente intende correre puntando sull’efficienza amministrativa e sulla critica a un sistema politico che, a suo dire, ha preferito il tatticismo alle idee.