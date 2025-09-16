Camorra, tre arresti per un tentato omicidio nella faida di Pomigliano

CASTELLO DI CISTERNA, NAPOLI – 16 settembre 2025
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato tre persone con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio risale al 12 aprile 2024, quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, due uomini spararono diversi colpi d’arma da fuoco contro un rivale, che a sua volta tentò di investirli con la propria auto.
L’azione si inserisce nella faida in corso tra il clan Ferretti e il clan Cipolletta, che da tempo si contendono il controllo del territorio di Pomigliano d’Arco.
Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, con l’aggravante di aver agito per agevolare l’attività di un’organizzazione camorristica.
Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno permesso di raccogliere elementi a carico degli indagati e di collocare l’agguato nel quadro di una contrapposizione armata tra gruppi criminali attivi nell’area.