Taurano, al via la mensa scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia

TAURANO (AV) – Una novità attesa dalle famiglie e dai più piccoli: da lunedì 22 settembre 2025 sarà attivo il servizio mensa per la scuola dell’infanzia di Taurano. L’annuncio arriva dal sindaco e dall’amministrazione comunale, che sottolineano come l’iniziativa rappresenti un passo importante nella qualità dei servizi educativi del territorio.

La partenza del servizio segue i lavori di tinteggiatura realizzati nei locali della scuola, un intervento che ha reso l’ambiente più accogliente e funzionale per i bambini. “Si tratta di un obiettivo fortemente voluto e raggiunto spiega il Comune nel segno dell’ascolto costante delle esigenze dei cittadini e delle famiglie”.

Per i genitori sono già disponibili i blocchetti mensa presso la casa comunale.

Un investimento sul futuro

L’attivazione della mensa non ha soltanto un valore logistico, ma anche culturale e formativo. La possibilità di condividere i pasti all’interno della scuola favorisce la socializzazione, l’educazione alimentare e la costruzione di abitudini sane già dall’età prescolare.

Per una comunità come quella di Taurano, si tratta di un servizio che contribuisce a rafforzare il legame tra istituzione scolastica e famiglie, rispondendo a un bisogno concreto e al tempo stesso costruendo un modello di scuola più inclusiva e attenta al benessere dei più piccoli.