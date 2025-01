Calcio Serie C, 21a giornata. L’Avellino si butta via a Giugliano, raggiunto all’89’ dopo il gol di Sounas

Avellino acciuffato all’89’ a Giugliano, il gol di Masala dà tanta amarezza ai lupi dopo il vantaggio di Sounas. La partita sembrava chiusa e invece è arrivata la distrazione fatale. La serie positiva che si allunga (8 risultati utili di fila, dopo 3 vittorie consecutive) passa in secondo piano viste le vittorie di Benevento, Monopoli e Cerignola.

Biancolino fa esordire subito il neo arrivato Todisco, a destra nella linea a 4 di difesa. Distorsione alla caviglia per Frascatore. Centrali Cionek ed Enrici. A centrocampo Armellino prende il posto dello squalificato De Cristofaro. Assenza eccellente in attacco, è Patierno, terapie per il bitontino, ma c’e D’Ausilio che gioca alle spalle di Redan e Gori. Giugliano con il suo identitario 4-3-3. Dopo soli 2′ ammonito Enrici. Al 4′ Oyewale carica un gran sinistro a cui si oppone egregiamente Iannarilli. La risposta dei lupi è immediata, Cancellotti assiste Gori, a due passi dalla porta il portiere giuglianese fa scudo per due volte. Dal conseguente corner il colpo di testa di Cionek è a lato. Si ripete Gori, botta fuori misura. Al 10′ tigrotti pericolosi, ripartenza con Padula che si trova a tu per tu con Enrici, finte e tiro a giro alto non di molto. L’Avellino intanto sconta un altro giallo, pesante per Sounas, salterà la prossima gara. Al 16′ biancoverdi vicinissimi al gol, affonda proprio il greco, il suo tiro d’esterno si stampa sulla traversa. I ritmi sono alti, partita molto gradevole. Altra ammonizione in casa irpina, è la volta di Gori che sgambetta Russo. La squadra di Bertotto ha una buona occasione, una sorta di mischia con Ciuferri che non riesce ad essere efficace. Fioccano i gialli, cinque in 36′, Padula per il Giugliano e Palmiero per lupi, un po’ severo quello ai danni dell’ex Pescara. Il match si abbassa ragionevolmente d’intensità. Dopo 2′ di recupero le squadre guadagnano gli spogliatoi.

Si riprende con Minelli al posto dell’acciaccato Solcia per i padroni di casa. Il primo squillo della ripresa è il vantaggio dei lupi, al 52′ Todisco mette un cross radente in area avversaria, sbaglia il portiere Russo che non riesce a fare sua la sfera sulla quale si avventa Sounas che di piatto riesce a trovare lo spiraglio giusto. È il sesto gol in biancoverde per l’ellenico. Esplode il settore ospiti dello stadio “De Cristofaro”. Biancolino fa un doppio cambio, Russo e Tribuzzi rimpiazzano Redan e D’Ausilio. Al 67′ occasionissima per il raddoppio avellinese, si apre una prateria, Gori suggerisce per Russo, diagonale in piena area gialloblù parato dall’omonimo estremo difensore. Al 70′ Rocca sostituisce Sounas. Bertotto risponde con Balde per D’Agostino e De Paoli per Padula. Poco prima l’Avellino tremava per una palla molto invitante a D’Agostino, per un soffio impatto non riuscito. Il Giugliano preme, salva Cionek su una conclusione molto insidiosa dei tigrotti. È il momento di Masala, fuori De Rosa. Lupi con Rigione che prende il posto di Todisco, si passa al 3-5-2. Continua a fare paura il Giugliano, Oyewale imbecca Balde, piatto non preciso a due passi dalla porta. Il cronometro segna il minuto 82. Dopo cinque giri di lancette ci prova ancora Balde, conclusione non potente su cui Iannarilli non ha problemi. I tigrotti però non si fermano, l’Avellino resta troppo basso e all’89’ giunge il pareggio, il solito Oyewale mette un’altra buona palla e Masala è pronto a spingere in rete. Doccia gelara per i ragazzi di Biancolino. Cinque i minuti di recupero. Non succede più niente, finisce 1-1.