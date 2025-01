Rimonta vincente: Avellino Basket batte Orzinuovi

La prima grande impresa del 2025 per l’Avellino Basket arriva con una vittoria al cardiopalma sul parquet del PalaBertocchi. Gli irpini superano il Gruppo Mascio Orzinuovi 84-81, chiudendo il girone d’andata di Serie A2 con 22 punti. Un successo fondamentale ottenuto in rimonta, nonostante un primo tempo complicato che li aveva visti sotto di 20 punti (40-20). La squadra ha saputo trovare la forza mentale per ribaltare il risultato e portare a casa due punti pesantissimi.

La gara: un avvio in salita e una ripresa memorabile

L’approccio iniziale dei biancoverdi non è stato dei migliori, permettendo alla squadra di casa di prendere un ampio vantaggio. Tuttavia, nel secondo tempo, coach Crotti ha saputo invertire la rotta, nonostante l’assenza di capitan Verazzo, fermato dalla febbre, e dell’assistente Formato. Tra i protagonisti, Mussini è stato ancora una volta determinante con 21 punti, supportato da Lewis (17 punti) e Nikolic (13 punti), quest’ultimo decisivo nei momenti di maggiore difficoltà. La difesa irpina è stata più efficace nella ripresa, limitando gli avversari a 37 punti e migliorando le percentuali di tiro.

Con questa vittoria, l’Avellino Basket conclude il girone d’andata con 11 vittorie e 8 sconfitte, consolidando la propria posizione in classifica.

La cronaca della partita

Primo quarto: Partenza difficile per Avellino, con Orzinuovi che apre con un break di 7-2. I biancoverdi faticano in attacco, mentre i padroni di casa, guidati da Johnson e Guariglia, dominano sotto canestro e chiudono il quarto sul 28-15.

Secondo quarto: Il Gruppo Mascio incrementa il vantaggio, toccando il +20 (40-20) grazie a una buona gestione del gioco e ai canestri di Johnson. Avellino non riesce a trovare la giusta fluidità offensiva e il primo tempo si chiude sul 44-27 per i lombardi.

Terzo quarto: La ripresa si apre con un break di 7-2 per Avellino, che riduce il distacco a 46-34. La tripla di Earlington porta i biancoverdi sul -10 (47-37), ma Orzinuovi risponde prontamente. Tuttavia, Avellino continua a lottare, chiudendo il quarto sul 63-54 grazie a un gioco più incisivo.

Ultimo quarto: Con Earlington e Bortolin fuori per falli, Avellino trova energia da Nikolic e Mussini. Una tripla di Mussini porta i biancoverdi avanti 81-82 a meno di un minuto dalla fine. Due liberi dello stesso Mussini fissano il punteggio finale sull’84-81, regalando una vittoria memorabile agli irpini.

Le dichiarazioni

“Non abbiamo avuto un grande approccio alla partita, ma siamo riusciti a rimanere in gara e a pareggiare il livello di energia nella ripresa” ha commentato coach Robustelli.

Parziali

28-15; 16-12; 19-27; 18-30

Tabellino

Gruppo Mascio Orzinuovi: Jazz Johnson 19 (6/13, 1/2), Jarvis Williams 18 (6/9, 0/1), Tommaso Guariglia 16 (7/12, 0/1), Alessandro Bertini 7 (1/2, 1/3), Simone Pepe 7 (0/1, 2/9), Samuele Moretti 7 (2/5, 0/0), Andrea Loro 4 (2/2, 0/0), Matteo Bogliardi 3 (0/1, 1/1), Cosimo Costi 0 (0/3, 0/1), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0), Abdramane Haidara 0 (0/0, 0/0), Elia Frigerio 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 18/25 – Rimbalzi: 27 (Costi 7) – Assist: 19 (Johnson 8).

Avellino Basket: Federico Mussini 21 (4/8, 2/7), Jaren Lewis 17 (5/9, 1/3), Aleksa Nikolic 13 (6/6, 0/0), Matias Bortolin 11 (4/9, 0/0), Mikk Jurkatamm 10 (0/2, 2/4), Marcellus Earlington 10 (3/6, 1/3), Antonino Sabatino 2 (1/1, 0/2), Riccardo Chinellato 0 (0/3, 0/1), Lucas Maglietti 0 (0/2, 0/2), Riccardo Aldo Perfigli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20/24 – Rimbalzi: 37 (Bortolin 8) – Assist: 23 (Mussini 8).