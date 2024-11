Calcio Serie C, 15a giornata. Avellino raggiunto all’88’, a Benevento finisce 2-2

di Redazione sportiva

L’Avellino va vicino al colpo al “Vigorito” nel derby col Benevento. All’88’ giunge il 2-2 definitivo dei sanniti dopo la rimonta del primo tempo firmata Frascatore-D’Ausilio. Gli irpini rimangono a -6 dai giallorossi.

I recuperati Frascatore, D’Ausilio e Palmiero subito in campo per i lupi. Enrici e Rigione coppia centrale in difesa. In attacco Gori e Patierno. Giallorossi con Lamesta, Manconi e Simonetti alle spalle del riferimento avanzato Lanini. Prima parte della gara in cui le squadre si studiano senza creare grandi occasioni. Al 15′ è Talia ad aprire le danze di un primo tempo che si rivelerà scoppiettante, Iannarilli devia in corner. Al 18′ l’Avellino risponde con un tentativo di Patierno, conclusione masticata e ampiamente fuori dallo specchio della porta. Dopo due giri di lancette, primo giallo della gara per Frascatore. Al 25′ Benevento insidioso, bel tiro a giro di Oukhadda che è di non molto fuori misura. Al 34′ i sanniti si portano in vantaggio, la conclusione di Manconi si stampa sul palo, il tap in è di Lanini sul quale niente può Iannarilli. La posizione dell’autore del gol lascia grandi sospetti di fuorigioco. Tant’è. La reazione dell’Avellino è immediata e furiosa. Al 37′ è già pari, da corner lo stacco di Frascatore piega le mani a Nunziante. I lupi non sono sazi, bella palla in area giallorossa, D’Ausilio sul filo del fuorigioco infila Nunziante. È 1-2. Il guardalinee aveva per un attimo rilevato qualcosa che non andasse, presunto fuorigioco o presunta palla fuori, entrambe le ipotesi prive di fattibilità. Proprio nel minuto di recupero il Benevento coglie una clamorosa traversa con un tiro dalla distanza di Simonetti. Iannarilli nel volo cade male, rimane dolorante ma niente di grave.

Si riparte e i padroni di casa sono pericolosi al 47′, bella punizione di Lamesta sulla quale Iannarilli come un gatto va a neutralizzare deviando in calcio d’angolo. Biancolino intanto fa un doppio cambio, Russo e Tribuzzi per D’Ausilio e Gori. Auteri invece chiama in panca Simonetti, lo rimpiazza Acampora. Al 61′ dal corner di Russo è Sounas a toccare di testa, Nunziante è attento. È la volta di Starita e Borello per i sanniti che al 63′ ritornano minacciosi, Manconi evita Cancellotti e conclude, Iannarilli salva di piede. Cionek e Rocca prendono il posto di Frascatore e Palmiero. Nella girandola dei cambi, Viviani e Viscardi per Prisco e Tosca in casa beneventana e Liotti per Patierno in quella irpina. All’88’ la beffa, il sistema difensivo biancoverde si fa sorprendere dall’azione avversaria, la palla giunge a Viviani che si inserisce da dietro, dimenticato e non ha difficoltà a gonfiare il sacco per il 2-2. Cinque i minuti di recupero, padroni di casa sulle ali dell’entusiasmo ma non succede più niente. Nel finale un parapiglia che porta all’espulsione di Tribuzzi.