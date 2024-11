LA SCANDONE AVELLINO ESPUGNA MONOPOLI E TORNA A RUGGIRE

La Scandone Avellino torna al successo nella nona giornata di Serie B Interregionale, superando in trasferta la Manelli Basket Monopoli per 67-64. Una partita combattuta, decisa solo nei minuti finali, che permette ai biancoverdi di riscattarsi dopo la sconfitta contro Brindisi e di salire a quota 14 punti in classifica.

LA PARTITA

La gara inizia con un ritmo altalenante e pochi punti nei primi minuti. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa chiudono il primo quarto avanti 17-16 grazie a una tripla di Vitale sulla sirena.

Nel secondo periodo, Monopoli prova a scappare con un parziale di 10-0, ma Avellino reagisce e con un contro-parziale di 8-0 ribalta il risultato. I liberi di Jaskus e una tripla di Stefanini permettono alla Scandone di chiudere il primo tempo avanti 33-28.

Nel terzo quarto, i lupi aumentano il ritmo. Trapani, protagonista assoluto del match con 17 punti, guida i suoi con canestri importanti e assist decisivi. Avellino arriva a +16 (44-28) prima di subire un parziale di 7-0 da parte dei pugliesi. Una tripla di Paglia sulla sirena riporta i biancoverdi a +12 (56-44).

Nell’ultimo quarto, Monopoli tenta una disperata rimonta, trascinata da Preira e Vitale. I padroni di casa si avvicinano fino al -4, ma una tripla fondamentale di Soliani e i liberi di Paglia consentono alla Scandone di difendere il vantaggio fino al suono della sirena.

LE PAROLE DEL COACH

Nel post-partita, Fabio Iannicelli, assistant coach di Sanfilippo, ha elogiato la squadra:

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma i ragazzi hanno mostrato carattere e altissima attitudine difensiva. Abbiamo giocato con il cuore, soprattutto nei momenti più complicati, e questa vittoria su un campo ostico è la ripartenza che volevamo».

PROSSIMO IMPEGNO

La Scandone Avellino tornerà in campo mercoledì 20 novembre alle 20:30 per il turno infrasettimanale in trasferta contro Corato.

Tabellino

Monopoli: Aguzzoli 3, Laquintana 11, Spatti 4, Calisi 1, Preira 13, Vitale 16, Milosevic 12, Formica 4

Avellino: Trapani 17, Soliani 9, Stefanini 9, Pichi 4, Paglia 11, Zanini 4, Jaskus 13

Parziali: 17-16; 11-17; 16-23; 20-11