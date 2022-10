Booster di testosterone: come funzionano

L’azione principale del testosterone è il suo potente effetto anabolico androgeno, che porta a un significativo aumento della resistenza e della massa muscolare.

Tuttavia, la stimolazione di questi processi è naturale, non come con gli steroidi anabolizzanti convenzionali, anche se il risultato finale è lo stesso. Come funziona l’ormone?

Favorisce la ritenzione di grandi quantità di acqua ed elettroliti nell’organismo, che aumentano direttamente il volume e la massa delle fibre muscolari.

In quali sport si usa più spesso il testosterone? In quasi tutti gli sport direttamente collegati all’allenamento della forza. Il testosterone è utilizzato principalmente in:

powerlifting;

bodybuilding; strongman;

braccio di ferro;

sollevamento pesi;

meno comunemente utilizzato dai sollevatori di pesi (per aumentare il limite di forza massima).

Importante: il testosterone “attivo”, che aiuta a costruire la massa muscolare, deve trovarsi direttamente nei muscoli, non nel sangue. I metodi naturali di stimolazione della produzione ormonale sono quindi meno efficaci della stimolazione chimica. Per un elenco completo del testosterone iniettabile, consultare il sito https://testosteronesteroid.com/injectable-steroids/testosterone/

Il testosterone non viene quasi mai utilizzato negli sport professionistici. È facile rilevare un aumento del suo livello e la sua efficacia è significativamente inferiore a quella degli steroidi anabolizzanti più moderni. I principali utilizzatori di testosterone sono i powerlifter e i bodybuilder amatoriali.

Proprietà utili e negative

I principali “plus” a favore del testosterone sono:

Effetti lenti, ma persistenti;

Bassa possibilità di effetti collaterali;

Può essere abbinato ad altri sport “farmacologici”;

consentito anche alle donne (i dosaggi sono drasticamente diversi);

nessuna rapida perdita di forma dopo l’interruzione del corso.

Consiglio! È possibile mantenere la forma, se si fa esercizio attivo e si aumenta naturalmente il livello di ormoni sessuali.

Potete acquistare anabolizzanti e steroidi al miglior prezzo in Italia presso la farmacia sportiva online testosteronesteroid.

I suoi “svantaggi” includono:

bassa efficienza;

Il primo effetto è visibile solo 2-4 settimane dopo la prima iniezione;

Nessun effetto sull’appetito (quindi il corso viene integrato con un complesso di nutrizione sportiva);

Dopo la fine del trattamento, è probabile che la concentrazione di estrogeni (ormoni sessuali femminili che ritardano l’aumento di peso muscolare) cresca rapidamente.

In sintesi, l’uso del testosterone presenta pro e contro. È eccellente per i principianti che vogliono accelerare l’acquisizione di una forma del corpo “ideale”. Per i professionisti è difficilmente indicato (o solo in combinazione con steroidi più aggressivi). La probabilità di effetti collaterali è minima, ma si raccomanda comunque di consultare il medico di tanto in tanto.

Lo sport e il testosterone sono direttamente collegati: non a caso gli scienziati studiano l’effetto dell’ormone sulla massa muscolare da quasi 80 anni. Ogni atleta che cerca di raggiungere nuovi traguardi nella sua attività, prima o poi si pone la domanda: come aumentare il testosterone naturale? Ma per valutare l’influenza dell’ormone sessuale sul successo nello sport, è importante capire il meccanismo d’azione del testosterone e come cambiano i livelli ormonali durante l’allenamento.