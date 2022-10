Il clenbuterolo e il suo meccanismo d’azione

Il clenbuterolo è un agente adrenomimetico utilizzato per controllare e prevenire gli attacchi di asma bronchiale e altre malattie polmonari. L’azione del clenbuterolo è dovuta al suo effetto stimolante sui beta-adrenocettori. Per sapere cos’è il clenbuterolo e per saperne di più, seguite questo link https://it-steroidi.com/categoria/brucia-grassi/clenbuterolo/

Come stimolante beta-2-adrenergico, il clenbuterolo agisce come bruciagrassi legandosi ai recettori beta presenti nel tessuto adiposo e muscolare dell’organismo. Quando si forma questo legame, i recettori sono coinvolti in una serie di reazioni chimiche che portano alla produzione di cAMP (AMP ciclico), che è un mediatore universale della trasmissione del segnale intracellulare dall’esterno della membrana cellulare ai sistemi effettori della cellula, la cui azione provoca una risposta cellulare generalizzata a una sostanza bioattiva esterna, come un ormone. Interagisce con la lipasi nei depositi di grasso, la cui fosforilazione porta al rilascio di acidi grassi. Ha un effetto minore sui recettori beta-1, che si riflette in un aumento dell’eccitabilità miocardica e della funzione contrattile. Tutti questi processi hanno come effetto l’aumento della temperatura corporea, che induce l’organismo a bruciare più calorie. È inoltre importante notare che gli stimolanti beta-adrenergici come il clenbuterolo hanno dimostrato di aumentare i livelli di T3 nell’organismo, il che ovviamente conferisce al clenbuterolo un potenziale ancora maggiore per la combustione dei grassi.

Il clenbuterolo ha anche proprietà anticataboliche, grazie alla sua capacità di bloccare il Ca++ (ioni calcio) coinvolto nella scomposizione delle proteine nel muscolo scheletrico. Questa modalità di blocco previene la perdita di fibre muscolari.

Uno degli aspetti più importanti che vorrei sottolineare è la convinzione, da tempo diffusa, che il clenbuterolo possa essere utilizzato come anabolizzante nell’uomo. Questo mito si basa su esperimenti condotti su ratti e bovini, che a loro volta hanno dimostrato di produrre tali risultati. Ma le dosi utilizzate sugli animali, se convertite in dosi umane, possono uccidere.

Come deve essere costruito un ciclo di clenbuterolo.

Si tratta di una considerazione molto importante quando si assume un farmaco, che molte persone non considerano. Il clenbuterolo deve essere assunto in un ciclo di 2 settimane ogni 2 settimane. Questo approccio si basa su due principi principali:

Diminuzione della regolazione dei recettori beta-2: questo è il motivo per cui l’efficacia del clenbuterolo dipende dalla ciclicità del farmaco.

Lunga emivita: comprende due fasi di questo processo, la prima più veloce, circa 10 ore, e la seconda più lunga, alcuni giorni. Ecco perché la teoria di usare il clenbuterolo 2 giorni su 2 è semplicemente insensata; assumendo il clenbuterolo in questo modo non si dà ai recettori beta il tempo sufficiente per recuperare.

Su it-steroidi è possibile ordinare anabolizzanti e steroidi al miglior prezzo in Italia.

Corso approssimativo con il clenbuterolo per gli uomini:

Giorno 1: 20 mcg

2 giorni: 40 microgrammi

3 giorni: 60 microgrammi

4 giorni: 80 microgrammi

5 giorni: 100 microgrammi

Nei giorni 6-14: 120 microgrammi.

In ogni caso, ascoltate il vostro corpo: ognuno ha una propria tolleranza al farmaco.